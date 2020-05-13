Instagram заблокировал сообщение президента Бразилии, как не соответствующее действительности

Газета «Эстадао ди Сан-Паулу» пишет, что соответствующую пометку получила публикация Жаира Болсонару о падении уровня смертности в одном из штатов, пострадавших от коронавируса.

Сам глава государства позже пояснил, что получил непроверенные сведения от депутата, который рассказал, что от респираторных осложнений в прошлом году скончалось даже больше людей, чем в этом. В связи с этим Болсонару написал: «почему в 2019 не было такого же шума?».

В Бразилии подтверждено более 170 тысяч случаев заражения коронавирусом. По этому показателю она входит в топ-10 стран.