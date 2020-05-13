NASA договорилось с «Роскосмосом» о доставке американского астронавта на МКС на корабле «Союз»

Это обойдется аэрокосмическому агентству в 90 миллионов долларов, сообщает «РИА Новости». В стоимость контракта входит обучение и подготовка, а также обслуживание полета, работа спасательной команды и доставка груза на станцию и обратно. Запуск запланирован на осень.

С 2011 года Россия является монополистом в вопросе доставки людей на орбиту, однако уже в конце мая США может отправить астронавтов на МКС на новом корабле CrewDragon компании SpaceX. Кроме того, над собственным космическим аппаратом работает Boeing. Ее корабль носит название Starliner.