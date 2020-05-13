«Аэрофлот» потерял лидерство по числу перевезенных пассажиров

В апреле его обогнала компания S7, чьими услугами воспользовались более 200 тысяч человек. Об этом говорится на сайте Росавиации. Ранее стало известно, что «Аэрофлот» также впервые уступил первенство по другому показателю – количеству совершенных рейсов. Здесь также в лидеры выбилась S7.

Росавиация в целом отмечает резкое снижение объема пассажирских перевозок. В условиях пандемии этот показатель снизился почти на 92%.