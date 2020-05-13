Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, после того, как жителей города обязали пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах. Как отмечается, поддержку смогут получить почти 2 миллиона петербуржцев.
В Смольном введение масочного режима объяснили низким уровнем изоляции граждан и ростом числа заболевших. Сейчас Петербург находится на третьем месте после Москвы и Подмосковья по количеству инфицированных и умерших.
В Петербурге пенсионеры и многодетные семьи получат по 800 рублей на маски и перчатки
Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, после того, как жителей города обязали пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах. Как отмечается, поддержку смогут получить почти 2 миллиона петербуржцев.