В Мосгордуме оценили готовность столицы к частичной отмене ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса

Председатель городского парламента Алексей Шапошников сказал, что Москва соответствует всем требованиям, необходимым для первого этапа ослаблений карантинного режима. Слова спикера Мосгордумы передает телеканал «Звезда».

Ранее президент Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней, однако решение о поэтапном снятии ограничений оставил на усмотрение регионов. Одним из основных критериев, которым предлагают руководствоваться главам субъектов, является коэффициент распространения инфекции, значение которого должно быть ниже единицы.