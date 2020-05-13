Facebook за месяц обнаружил 50 миллионов публикаций, содержащих недостоверные сведения о коронавирусе

Социальная сеть промаркировала посты с дезинформацией соответствующим образом – об этом говорится в отчете компании. В Facebook считают действенными подобные меры по борьбе с фейковыми данными. Как отмечается, в 95% случаев пользователь, увидевший отметку с предупреждением, не кликает на сообщение. По подсчетам социальной сети, уже более двух миллиардов человек были перенаправлены на информационные ресурсы ВОЗ и других органов здравоохранения.