Facebook за месяц обнаружил 50 миллионов публикаций, содержащих недостоверные сведения о коронавирусе

Социальная сеть промаркировала посты с дезинформацией соответствующим образом – об этом говорится в отчете компании. В Facebook считают действенными подобные меры по борьбе с фейковыми данными. Как отмечается, в 95% случаев пользователь, увидевший отметку с предупреждением, не кликает на сообщение. По подсчетам социальной сети, уже более двух миллиардов человек были перенаправлены на информационные ресурсы ВОЗ и других органов здравоохранения.
2020-05-13T02:08:52+03:00
2020-05-13T02:08:52+03:00
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02:08, 13 мая 2020
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