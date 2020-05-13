В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса

Документ предполагает введение ограничительных мер в том случае, если Пекин не будет сотрудничать с Вашингтоном и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке инфекции. Об этом сообщает агентство Bloomberg. В тексте также содержится требование освободить протестующих активистов, задержанных в Гонконге.

Ранее Дональд Трамп пригрозил Китаю ответственностью за сокрытие данных о пандемии. Американский президент выразил уверенность, что распространение инфекции началось из лаборатории в городе Ухань.