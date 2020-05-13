На правительственном совещании, которое транслировал местный телеканал ОНТ, президент сказал, что количество выписанных пациентов превысило количество новых госпитализированных, что позволило освободить дополнительные места в больницах.
Минск несмотря на эпидемию не стал отменять парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Белоруссия остается одной из немногих европейских стран, в которой не были введены ограничения в связи с коронавирусом.
В Белоруссии после парада Победы, по словам Александра Лукашенко, вдвое снизилась заболеваемость пневмонией
На правительственном совещании, которое транслировал местный телеканал ОНТ, президент сказал, что количество выписанных пациентов превысило количество новых госпитализированных, что позволило освободить дополнительные места в больницах.