В Москве цифровой пропуск снова можно оформить по СМС

Чтобы получить разрешение на передвижение по городу на транспорте, нужно отправить сообщение на номер 7377. Об этом говорится в указе мэра Сергея Собянина. Ранее столичные власти намеревались отказаться от такого варианта, мотивируя это тем, что он оказался непопулярен у граждан. Помимо СМС, оформить пропуск можно по телефону или через сайт mos.ru.

Пропускной режим был введен в городе в середине апреля. Нарушителям грозит штраф в 5 тысяч рублей. Накануне жителей также обязали носить в общественных местах маску и перчатки. Ограничения продлены до конца месяца.