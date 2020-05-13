МВД зафиксировало снижение числа преступлений, связанных с домашним насилием

По словам представителя Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка Станислава Колесника, в апреле, когда в стране был объявлен режим изоляции, побоев стало почти на четверть меньше, чем в том же месяце прошлого года. В свою очередь, глава думского комитета по регламенту Ольга Севастьянова отметила, что статистика силовиков не отражает реальную картину, так как многие жертвы обращаются за помощью не в полицию, а в другие организации. Ранее сообщалось, что по данным НКО, в период эпидемии, число случаев домашнего насилия выросло в 2,5 раза.

Между тем, МВД отказалось ужесточать ответственность по административной статье о побоях.