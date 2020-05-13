Хакеры получили доступ к личным данным звезд шоу-бизнеса

Они утверждают, что взломали компьютерную систему крупнейшей юридической компании Grubman Shire Meiselas & Sacks. Как пишет американский еженедельник Variety, его услугами пользуются Леди Гага, Дрейк, Роберт де Ниро и другие знаменитости. По словам киберпреступников, они получили доступ к документам, электронным адресам, телефонам, переписке и другой информации. В качестве доказательства, хакеры опубликовали выдержки из контракта Мадонны, касающегося ее тура в поддержку альбома Madame X.

Представитель фирмы подтвердил, что компания стала жертвой кибератаки. По данным ВВС, злоумышленники требуют выкуп, однако о какой сумме идет речь, неизвестно.