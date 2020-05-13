Основатель Telegram закрывает проект по созданию криптовалюты

Причиной стало судебное разбирательство с американскими властями. Павел Дуров попросил не доверять деньги сайтам, использующим его имя, бренд мессенджера или аббревиатуру TON.

Планам Дурова по запуску блокчейн-платформы помешали претензии со стороны Комиссии по ценным бумагам США, которая через суд запретила выпуск криптовалюты, настаивая на том, что ее следовало зарегистрировать как ценную бумагу. В проект было инвестировано более полутора миллиарда долларов.