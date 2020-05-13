Дмитрий Медведев предложил создать единый реестр вакансий для людей, потерявших работу в условиях коронавируса

Такой площадкой, по мнению заместителя председателя Совета безопасности, может стать портал «Работа в России».

Ранее Медведев провел личный онлайн-прием граждан на базе правозащитного центра «Единой России». Он отметил, что большинство из них жаловались именно на принудительное увольнение. За последние два месяца, по подсчетам министерства труда, безработными стали почти 750 тысяч россиян. В ведомстве назвали реальным сценарий с 6 миллионами людей, потерявшими работу на фоне пандемии.