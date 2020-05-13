Московские власти отрицают сведения о многократной наценке на маски и перчатки в метро

Ранее телерадиокомпания ВВС сообщала, что в условиях эпидемии средства индивидуальной защиты были закуплены по 7 рублей за штуку, а продаются по 30 рублей. В Департаменте транспорта, в свою очередь пояснили, что ни один поставщик так и не смог привезти товар по указанной цене и договоры, которые заключили еще до пандемии, были расторгнуты продавцами, сославшимися на форс-мажор. Городские власти утверждают, что одна маска из Китая стоит порядка 22 рублей без учета расходов на логистику.

Накануне в Москве был введен обязательный режим ношения масок и перчаток.