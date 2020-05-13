Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа намерены объявить об объединении регионов

Источник РБК утверждает, что с соответствующим заявлением сегодня выступят временно исполняющие обязанности губернаторов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный. В качестве основных причин эксперты называют политические и экономические, в том числе перераспределение финансовых потоков.

О том, что в Кремле рассматривают возможность объединения двух регионов, говорилось еще в начале апреля. По закону, вопрос о появлении нового субъекта выносится на референдум на обеих территориях. В случае поддержки со стороны граждан, президент вносит в Госдуму соответствующий законопроект.