Мурманским чиновникам, которые выложили фотографии с катера во время карантина, объявили выговор

Об этом агентству ТАСС сказали в администрации города Александровска. Скандал разгорелся после того, как представитель городской администрации Екатерина Жигалова выложила в социальных сетях фото, где она находилась на катере с коллегой, а также с большой рыбой. Глава Александровска Семен Кауров, как напоминает интернет-издание «Северпост», сначала утверждал, что его подчиненные были не на морской прогулке, а выполняли служебное задание. По последним данным, в Мурманской области почти 2 с половиной тысячи зараженных коронавирусом.