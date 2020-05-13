Мурманским чиновникам, которые выложили фотографии с катера во время карантина, объявили выговор

Об этом агентству ТАСС сказали в администрации города Александровска. Скандал разгорелся после того, как представитель городской администрации Екатерина Жигалова выложила в социальных сетях фото, где она находилась на катере с коллегой, а также с большой рыбой. Глава Александровска Семен Кауров, как напоминает интернет-издание «Северпост», сначала утверждал, что его подчиненные были не на морской прогулке, а выполняли служебное задание. По последним данным, в Мурманской области почти 2 с половиной тысячи зараженных коронавирусом.
2020-05-13T00:05:19+03:00
2020-05-13T00:05:19+03:00
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00:05, 13 мая 2020
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