Еврокомиссия сегодня обсудит стратегию по возобновлению туризма и открытию границ после эпидемии COVID-19

Еврокомиссия сегодня, как ожидается, обсудит стратегию по возобновлению туризма и открытию границ после эпидемии коронавируса. Европа – один из наиболее пострадавших из-за пандемии регионов, и пока определенности относительно снятия карантина нет.

Снятие ограничений должно быть обосновано, постепенно и скоординировано между странами Евросоюза, говорится в проекте документа Европейской комиссии, на который ссылается издание EURACTIV. Главная задача – минимизировать последствия пандемии для туризма, одного из наиболее важных секторов для европейской экономики. Эпидемия может привести к убыткам в этой отрасли в 400 миллиардов евро. Ранее председатель еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен отмечала, что в общих интересах выработать принципы, которые позволят обеспечить хотя бы частичную возможность европейцам путешествовать летом в безопасных условиях. Поэтому сегодня комиссары должны обсудить возможность возобновления пассажирских перевозок и открытие границ, не допускающее дискриминации какого-либо из государств-членов ЕС, а также обеспечение мер безопасности на туристических объектах. На повестке еще одна тема, вызывающая активные споры, — это ваучеры, которые авиакомпании предлагают пассажирам отмененных рейсов вместо денежного возмещения, гарантированного законом. Многие страны поддерживают этот формат, поскольку он позволит перевозчикам остаться на плаву.

Ранее в Еврокомиссии призвали страны готовиться к возможному началу второй волны распространения коронавируса и возвращению карантинных ограничений.