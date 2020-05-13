Суд в Санкт-Петербурге должен приступить сегодня к рассмотрению дела историка Олега Соколова

Однако заседание может не состояться.

Старт заседания по делу Олега Соколова назначен на 12 часов дня в Октябрьском районном суде Петербурга. Правда, как утверждает адвокат историка Александру Почуев, велика вероятность, что процесс откроют, но только для того чтобы перенести его на июнь. Причиной будет тот факт, что личное участие самого Соколова в процессе невозможно из-за мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также защитник историка сообщил нашей радиостанции, что с начала месяца он стал получать угрозы от неизвестных и уже обратился в полицию. Напомним, бывший доцент исторического факультета Петербургского университета Олег Соколов обвиняется в убийстве своей студентки и возлюбленной Анастасии Ещенко. После конфликта он застрелил девушку, а затем расчленил тело и пытался скрыть улики в реке Мойке. Историк в совершении преступления сознался.

Соколова обвиняют также в незаконном хранении оружия.