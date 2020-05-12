В Москве на 53 году жизни скончался публицист и общественный деятель Константин Крылов

С конца апреля он находился в больнице, куда был госпитализирован после инсульта, сообщили его родные. Крылов был одним из известных деятелей националистического движения. Участвовал также в акциях оппозиционных сил. Несколько лет назад он стал фигурантом уголовного дела об экстремизме. Его приговорили к 120 часам исправительных работ.