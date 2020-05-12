Президент Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Ростислава Рассохова заместителем главы Следственного комитета

Последние полтора года Рассохов возглавлял Главное управление по расследованию особо важных дел. Он вел несколько резонансных дел, в том числе губернатора Тульской области Вячеслава Дудки и дело «Тольяттиазота». Также Рассохов, по сведениям издания РБК, санкционировал уголовное преследование бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова.