Президент Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Ростислава Рассохова заместителем главы Следственного комитета

Последние полтора года Рассохов возглавлял Главное управление по расследованию особо важных дел. Он вел несколько резонансных дел, в том числе губернатора Тульской области Вячеслава Дудки и дело «Тольяттиазота». Также Рассохов, по сведениям издания РБК, санкционировал уголовное преследование бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова.
2020-05-12T23:06:27+03:00
2020-05-12T23:06:27+03:00
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23:06, 12 мая 2020
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