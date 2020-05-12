Лукашенко утверждает, что методику борьбы с коронавирусом, которую приняли в Белоруссии, позаимствовали еще ряд стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что методику борьбы с коронавирусом, которую приняли в республике, позаимствовали еще ряд стран. На совещании с членами правительства белорусский лидер сказал, что в некоторых государствах смертность только за сутки превышает число умерших в Белоруссии за три месяца. Кроме того, Лукашенко обратил внимание, что Россия открыла свой строительный комплекс, промышленные предприятия и другие основные секторы экономики, — передает агентство БелТА. Кроме того, запад также потихоньку начинает запускать свою экономику, — добавил Лукашенко. Белоруссия была одним из немногих государств, кто отказался от введения ограничений в рамках борьбы с пандемией.