Лукашенко утверждает, что методику борьбы с коронавирусом, которую приняли в Белоруссии, позаимствовали еще ряд стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что методику борьбы с коронавирусом, которую приняли в республике, позаимствовали еще ряд стран. На совещании с членами правительства белорусский лидер сказал, что в некоторых государствах смертность только за сутки превышает число умерших в Белоруссии за три месяца. Кроме того, Лукашенко обратил внимание, что Россия открыла свой строительный комплекс, промышленные предприятия и другие основные секторы экономики, — передает агентство БелТА. Кроме того, запад также потихоньку начинает запускать свою экономику, — добавил Лукашенко. Белоруссия была одним из немногих государств, кто отказался от введения ограничений в рамках борьбы с пандемией.
2020-05-12T23:05:58+03:00
2020-05-12T23:05:58+03:00
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23:05, 12 мая 2020
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