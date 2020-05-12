Проблемы с психикой наблюдаются у 40% врачей, которые работают с зараженными коронавирусом

Каждый десятый страдает депрессией, у 10% наблюдаются нарушения ночного сна, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Происходит эмоциональное выгорание, эмоциональная усталость, иногда апатия. Добавила Скворцова. Кроме этого, по ее словам, возникает ситуация, когда врачи перестают видеть и ощущать пациента как отдельного человека.
2020-05-12T23:05:15+03:00
2020-05-12T23:05:15+03:00
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23:05, 12 мая 2020
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