Проблемы с психикой наблюдаются у 40% врачей, которые работают с зараженными коронавирусом

Каждый десятый страдает депрессией, у 10% наблюдаются нарушения ночного сна, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Происходит эмоциональное выгорание, эмоциональная усталость, иногда апатия. Добавила Скворцова. Кроме этого, по ее словам, возникает ситуация, когда врачи перестают видеть и ощущать пациента как отдельного человека.