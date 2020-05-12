Почти треть граждан не носят маски и перчатки в общественных местах в Москве

В то же время власти пока не штрафуют таких нарушителей требований столичной администрации, сказал агентству «Интерфакс» начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков. Пока, по его словам, ведется разъяснительная работа. Со вторника во всех отрытых общественных местах столицы и на транспорте вводится обязательное ношение средств индивидуальной защиты. Штраф составляет до 4-5 тысяч рублей.