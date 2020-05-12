Z Архив новостей новости
5 49 6 1877
23:04, 12 мая 2020

Почти треть граждан не носят маски и перчатки в общественных местах в Москве

В то же время власти пока не штрафуют таких нарушителей требований столичной администрации, сказал агентству «Интерфакс» начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков. Пока, по его словам, ведется разъяснительная работа. Со вторника во всех отрытых общественных местах столицы и на транспорте вводится обязательное ношение средств индивидуальной защиты. Штраф составляет до 4-5 тысяч рублей.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Владимир Путин: Мы знаем и твёрдо верим, что мы непобедимы — когда мы вместе Владимир Путин: Мы знаем и твёрдо верим, что мы непобедимы — когда мы вместе В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду…

5 291 6 30165 09.05
8читать ;смотреть
Новости

Путин: Каждая семья, в которой есть дети от 3 до 15 лет, может обратиться за единовременной помощью в 10 тысяч рублей Это можно будет сделать уже с завтрашнего дня на портале Госуслуг…

5 50 6 41377
Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусом Он не первый высокопоставленный российский чиновник, подхвативший инфекцию…

5 58 6 6869
Блоги

+ Владимир Путин: В крови у народов России — не жалеть себя, если того требуют обстоятельства Владимир Путин: В крови у народов России — не жалеть себя, если того требуют обстоятельства В канун 75-летия Победы президент России рассказал о своем отце, который ушел на фронт добровольцем, и о том, что считает основой жизни поколения победителей…

5 371 6 45990 08.05
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Россия вернула себе имя Мировой державы Благодаря вниманию Президента России Чеченская Республика отстроилась заново, а Россия вернула себе имя Мировой державы

5 84 6 13107 07.05
Блоги

Станислав Белковский

Без Ваших вопросов нам было бы откровенно не по себе Три главные темы: Великая Отечественная война; двадцатилетие президентства Путина; эпидемия…

5 44 6 7362 06.05
Новости

Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом Заболевание также было подтверждено у жены пресс-секретаря российского президента, фигуристки Татьяны Навки…

5 40 6 6718
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Сталин и война, пять преступлений «Советский социализм» рухнул в 91-ом. Так что же мы отмечаем 9 мая? То, что на пол века продлили существование у себя дома тоталитаризма, или то, что сталинизм вновь возрождается, или то, что спаслись сами и спасли страну?..

5 116 6 19580 07.05
Новости

Американские конгрессмены предложили усилить санкции против России за нарушение прав человека Соответствующий законопроект опубликован на сайте комитета Палаты представителей по иностранным делам…

5 32 6 5578
Блоги

Алиса Колесова судебный эксперт, клинический психолог

Война — не тренд Мы будто бы говорим им, что победа — это такой же праздник, как день рождения, это весело и безопасно. Но победители не приходят с войны в отглаженных шинелях с цветами…

5 204 6 36026 06.05
Новости

Роспотребнадзор: По заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч человек РФ находится в пятом десятке стран Об этом заявила глава ведомства Анна Попова…

5 55 6 10445
Блоги

Елизавета Пескова блогер

История — наука чисто политическая В зависимости от страны, акценты расставлялись по-разному. Понятное дело, что каждая сторона будет лепить из этой, лишенной точности науки, форму, выгодную ей самой...

5 153 6 29622 10.05
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Придется дождаться следующего поколения Поколение 90-х может гордиться тем, что добилось установки этих досок и открытия этого мемориала. Следующее поколение — предало и погубило дело, сделанное их отцами. Позволило и продолжает позволять топтать эти памятники всякой сволочи…

5 117 6 22618 11.05
Блоги

+ Праздничный салют в Москве Праздничный салют в Москве СМОТРЕТЬ…

5 30 6 5730 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

Павел Дуров: Семь причин не переезжать в Долину США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса. Уверен, что при наличии выбора всем желающим покинуть Восточную Европу обязательно стоит рассмотреть другие варианты…

5 647 6 127568 08.05
Блоги

МБХ медиа

«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…

5 55 6 11067 11.05

Популярное за неделю

Новости

Financial Times: В России смертность от коронавируса может быть на 70% выше официальных данных Если верить официальной статистике, в апреле в Москве и Санкт-Петербурге умерли 629 пациентов с COVID-19...

5 55 6 47168
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Если встречаетесь с конспирологом, не вступайте с ним в споры — достаточно услышать слова «мировое правительство», «сатанисты-рептилоиды» и «коронавирус с вышек» — считайте, что вам просто предъявили справку…

5 59 6 132300 06.05
#слушать 52:47 8читать ;смотреть $скачать 12.1 МБ
Голосование

3259357
«Основа дела – экспертиза»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 6312 10.05
Блоги

Леонид Гозман политик

Большая ложь. Комментарии к предпраздничным словам Путина 9 мая – прекрасный день не потому, что погибли миллионы, а потому, что Гитлер и его режим были исчадиями ада, а наша страна – вместе с союзниками! – загнала их обратно…

5 258 6 288287 08.05
Блоги

Алексей Навальный политик

+ К министру возник вопрос К министру возник вопрос Министру финансов России идея выдать каждому по 20 тысяч рублей кажется ужасной. Ну как так, раздавать людям деньги?!..

5 188 6 122987 06.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8520139
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4481538

Сегодня в эфире