Власти Петербурга проверят работу всех больниц из-за пожара в одном из стационаров Города, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В результате трагедии погибли 5 пациентов. Родственники жертв пожара в петербургской больнице получат по одному миллиону рублей.
2020-05-12T23:04:25+03:00
2020-05-12T23:04:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 12 мая 2020
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