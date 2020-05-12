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23:04, 12 мая 2020

Власти Петербурга проверят работу всех больниц из-за пожара в одном из стационаров города

Власти Петербурга проверят работу всех больниц из-за пожара в одном из стационаров Города, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В результате трагедии погибли 5 пациентов. Родственники жертв пожара в петербургской больнице получат по одному миллиону рублей.



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