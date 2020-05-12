Власти Петербурга проверят работу всех больниц из-за пожара в одном из стационаров Города, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В результате трагедии погибли 5 пациентов. Родственники жертв пожара в петербургской больнице получат по одному миллиону рублей.