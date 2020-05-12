Московское метро продает маски и перчатки с наценкой 1800% и 450%, утверждает ВВС

Как следует из расследования медиакорпорации, заказы на покупку средств защиты были размещены еще в феврале – до дефицита масок в городских аптеках. Пресс-служба департамента транспорта, в свою очередь, сообщает, что поставщики отказались от выполнения контрактов, сославшись на чрезвычайные обстоятельства. Сейчас себестоимость маски для продажи в метро составляет 21-23 рубля без учета расходов на доставку. В кассах подземки маски и перчатки стоят соответственно 30 и 20 рублей. С сегодняшнего дня в столичный транспорт не пускают без этих средств защиты. Нарушителям грозит штраф в 5 тысяч рублей.
2020-05-12T22:33:07+03:00
2020-05-12T22:34:48+03:00
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22:33, 12 мая 2020
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