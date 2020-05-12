Перевозки российских авиакомпаний в прошлом месяце снизились на 92%

Число пассажиров составило около 770 тысяч человек. В итоге, крупнейшей по пассажиропотоку за прошлый месяц стала компания S7. Перевозки «Аэрофлота» упали на 95%. Всего за апрель компания обслужила менее 148 тысяч пассажиров. Ранее из-за коронавируса Россия полностью ограничила международные авиаперевозки. Пассажиропоток между регионами также снизился. Сами компании были вынуждены отменять рейсы.