Перевозки российских авиакомпаний в прошлом месяце снизились на 92%

Число пассажиров составило около 770 тысяч человек. В итоге, крупнейшей по пассажиропотоку за прошлый месяц стала компания S7. Перевозки «Аэрофлота» упали на 95%. Всего за апрель компания обслужила менее 148 тысяч пассажиров. Ранее из-за коронавируса Россия полностью ограничила международные авиаперевозки. Пассажиропоток между регионами также снизился. Сами компании были вынуждены отменять рейсы.
2020-05-12T21:34:08+03:00
2020-05-12T21:34:21+03:00
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21:34, 12 мая 2020
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