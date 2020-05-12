Национальное управление США по аэронавтике договорилось с Роскосмосом о покупке места на корабле «Союз»

Полет к Международной космической станции должен состояться в октябре. Сейчас у NASA нет возможности отправлять своих астронавтов на кораблях американских компаний, космические аппараты пока что проходят испытания. В частности, в конце мая с космодрома во Флориде должны запустить первый пилотируемый корабль Crew Dragon.
2020-05-12T21:33:40+03:00
2020-05-12T21:33:40+03:00
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21:33, 12 мая 2020
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