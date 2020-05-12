Социальная сеть Фейсбук обнаружила за последний месяц 50 миллионов записей с недостоверной информацией о коронавирусе

На такие материалы администрация ресурса ставит соответствующие метки, — пишет интернет-издание «Медуза». В руководстве Фейсбук говорят, что в таком случае люди, как правило, не читают сомнительные публикации. Кроме того, социальная сеть удалила сотни тысяч сообщений, куда входили также утверждения, будто коронавирус имеет такие же последствия, как обычная простуда.
2020-05-12T21:33:19+03:00
2020-05-12T21:33:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:33, 12 мая 2020
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