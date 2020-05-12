Социальная сеть Фейсбук обнаружила за последний месяц 50 миллионов записей с недостоверной информацией о коронавирусе

На такие материалы администрация ресурса ставит соответствующие метки, — пишет интернет-издание «Медуза». В руководстве Фейсбук говорят, что в таком случае люди, как правило, не читают сомнительные публикации. Кроме того, социальная сеть удалила сотни тысяч сообщений, куда входили также утверждения, будто коронавирус имеет такие же последствия, как обычная простуда.