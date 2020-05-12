Депздрав Москвы: Младший персонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки

Младший персонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки, — говорят в департаменте здравоохранения Москвы. Сегодня интернет-издание «Открытые медиа» написали, что около ста человек пожаловались в письме Владимиру Путину на то, что второй месяц не получает обещанные дополнительные выплаты за работу с пациентами, у которых коронавирус. Ранее в руководстве больницы поясняли, что речь идет о сотрудниках частной компании, которая заключила контракт с лечебным заведением.