Депздрав Москвы: Младший персонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки

Младший персонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки, — говорят в департаменте здравоохранения Москвы. Сегодня интернет-издание «Открытые медиа» написали, что около ста человек пожаловались в письме Владимиру Путину на то, что второй месяц не получает обещанные дополнительные выплаты за работу с пациентами, у которых коронавирус. Ранее в руководстве больницы поясняли, что речь идет о сотрудниках частной компании, которая заключила контракт с лечебным заведением.
2020-05-12T21:32:56+03:00
2020-05-12T21:32:56+03:00
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21:32, 12 мая 2020
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