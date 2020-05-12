Организаторы акции «Бессмертный полк» пожалуются следователям на тех, кто загружал фото нацистов на сайте мероприятия

Организаторы акции «Бессмертный полк» намерены пожаловаться следователям на тех, кто загружал фото нацистов на сайте мероприятия. Как рассказал агентству ТАСС глава исполкома движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской, они зафиксировали интернет-адреса, с которым заходили злоумышленники. Кроме того, сам интернет-ресурс выдержал несколько хакерских атак, — добавил руководитель движения. Ранее волонтеры обнаружили, что в некоторых анкетах, которые были поданы для участия в акции, загружены фотографии нацистских преступников, в том числе, самого Адольфа Гитлера без усов и люде из его ближайшего окружения. В этом году само мероприятие проходило в интернете. Шествия были отменены из-за коронавируса.