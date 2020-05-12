Z Архив новостей новости
5 11 6 532
21:05, 12 мая 2020

Организаторы акции «Бессмертный полк» пожалуются следователям на тех, кто загружал фото нацистов на сайте мероприятия

Организаторы акции «Бессмертный полк» намерены пожаловаться следователям на тех, кто загружал фото нацистов на сайте мероприятия. Как рассказал агентству ТАСС глава исполкома движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской, они зафиксировали интернет-адреса, с которым заходили злоумышленники. Кроме того, сам интернет-ресурс выдержал несколько хакерских атак, — добавил руководитель движения. Ранее волонтеры обнаружили, что в некоторых анкетах, которые были поданы для участия в акции, загружены фотографии нацистских преступников, в том числе, самого Адольфа Гитлера без усов и люде из его ближайшего окружения. В этом году само мероприятие проходило в интернете. Шествия были отменены из-за коронавируса.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 мая Поздравить…

5 422 6 7554 06.05
Блоги

+ Владимир Путин: Мы знаем и твёрдо верим, что мы непобедимы — когда мы вместе Владимир Путин: Мы знаем и твёрдо верим, что мы непобедимы — когда мы вместе В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду…

5 288 6 29989 09.05
8читать ;смотреть
Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусом Он не первый высокопоставленный российский чиновник, подхвативший инфекцию…

5 56 6 5884
Новости

Путин: Каждая семья, в которой есть дети от 3 до 15 лет, может обратиться за единовременной помощью в 10 тысяч рублей Это можно будет сделать уже с завтрашнего дня на портале Госуслуг…

5 45 6 40848
Блоги

+ Владимир Путин: В крови у народов России — не жалеть себя, если того требуют обстоятельства Владимир Путин: В крови у народов России — не жалеть себя, если того требуют обстоятельства В канун 75-летия Победы президент России рассказал о своем отце, который ушел на фронт добровольцем, и о том, что считает основой жизни поколения победителей…

5 372 6 45892 08.05
8читать ;смотреть
Новости

Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом Заболевание также было подтверждено у жены пресс-секретаря российского президента, фигуристки Татьяны Навки…

5 39 6 5204
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Россия вернула себе имя Мировой державы Благодаря вниманию Президента России Чеченская Республика отстроилась заново, а Россия вернула себе имя Мировой державы

5 83 6 13084 07.05
Блоги

Станислав Белковский

Без Ваших вопросов нам было бы откровенно не по себе Три главные темы: Великая Отечественная война; двадцатилетие президентства Путина; эпидемия…

5 44 6 7337 06.05
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Сталин и война, пять преступлений «Советский социализм» рухнул в 91-ом. Так что же мы отмечаем 9 мая? То, что на пол века продлили существование у себя дома тоталитаризма, или то, что сталинизм вновь возрождается, или то, что спаслись сами и спасли страну?..

5 116 6 19545 07.05
Новости

Американские конгрессмены предложили усилить санкции против России за нарушение прав человека Соответствующий законопроект опубликован на сайте комитета Палаты представителей по иностранным делам…

5 32 6 5473
Блоги

Алиса Колесова судебный эксперт, клинический психолог

Война — не тренд Мы будто бы говорим им, что победа — это такой же праздник, как день рождения, это весело и безопасно. Но победители не приходят с войны в отглаженных шинелях с цветами…

5 210 6 35947 06.05
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Придется дождаться следующего поколения Поколение 90-х может гордиться тем, что добилось установки этих досок и открытия этого мемориала. Следующее поколение — предало и погубило дело, сделанное их отцами. Позволило и продолжает позволять топтать эти памятники всякой сволочи…

5 120 6 22375 11.05
Блоги

+ Праздничный салют в Москве Праздничный салют в Москве СМОТРЕТЬ…

5 30 6 5717 09.05
8читать ;смотреть
Блоги

Павел Дуров: Семь причин не переезжать в Долину США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса. Уверен, что при наличии выбора всем желающим покинуть Восточную Европу обязательно стоит рассмотреть другие варианты…

5 647 6 127121 08.05
Блоги

Елизавета Пескова блогер

История — наука чисто политическая В зависимости от страны, акценты расставлялись по-разному. Понятное дело, что каждая сторона будет лепить из этой, лишенной точности науки, форму, выгодную ей самой...

5 147 6 29593 10.05
Блоги

МБХ медиа

«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…

5 54 6 10853 11.05

Популярное за неделю

Новости

Financial Times: В России смертность от коронавируса может быть на 70% выше официальных данных Если верить официальной статистике, в апреле в Москве и Санкт-Петербурге умерли 629 пациентов с COVID-19...

5 54 6 45864
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Если встречаетесь с конспирологом, не вступайте с ним в споры — достаточно услышать слова «мировое правительство», «сатанисты-рептилоиды» и «коронавирус с вышек» — считайте, что вам просто предъявили справку…

5 64 6 131776 06.05
#слушать 52:47 8читать ;смотреть $скачать 12.1 МБ
Голосование

3259357
«Основа дела – экспертиза»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 6243 10.05
Блоги

Леонид Гозман политик

Большая ложь. Комментарии к предпраздничным словам Путина 9 мая – прекрасный день не потому, что погибли миллионы, а потому, что Гитлер и его режим были исчадиями ада, а наша страна – вместе с союзниками! – загнала их обратно…

5 256 6 287894 08.05
Блоги

Алексей Навальный политик

+ К министру возник вопрос К министру возник вопрос Министру финансов России идея выдать каждому по 20 тысяч рублей кажется ужасной. Ну как так, раздавать людям деньги?!..

5 188 6 122859 06.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8519928
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4480972

Сегодня в эфире