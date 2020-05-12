В московской областной станции скорой помощи настаивают, что их сотрудники регулярно проходят проверку на COVID-19

Руководство московской областной станции скорой помощи настаивает, что их сотрудники регулярно проходят проверку на коронавирус. Как сказал агентству ТАСС главный врач станции Олег Какурин, для медиков сформирован резерв средств индивидуальной защиты. Ранее интернет-издание «Медуза» написала, что врачей подмосковной скорой помощи практически не тестируют на наличие инфекции. В результате в регионе болеют уже десятки медиков.