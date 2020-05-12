Заведующая отделением одной из подмосковных больниц рассказала, что уволилась, из-за нехватки средств защиты

Врач Валентина Нечипуренко работала в центральной больнице города Шаховская. В видеообращении, которое она опубликовала, медик утверждает, что не будет работать в условиях, которые организованы в их районе, в частности, она не хочет стать источником распространения коронавируса. Нечипуренко утверждает, что у них нет ни защитных стекол, ни экранов. Медицинские халаты врачи носят до тех пор, пока они не истлеют, — добавила бывшая завотделением.