В Москве сохранили возможность оформить пропуск для поездки в транспорте с помощью СМС

В указе, который подписал сегодня мэр города Сергей Собянин говорится, что эта функция сохранилась для граждан Российской Федерации. Они должны будут отправить на короткий номер данные своего паспорта. Ранее в мэрии собирались отказаться от заказа пропусков через смс-сообщения. Сам пропускной режим действует в городе до конца мая.
2020-05-12T21:03:16+03:00
2020-05-12T21:03:16+03:00
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21:03, 12 мая 2020
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