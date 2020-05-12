В Москве сохранили возможность оформить пропуск для поездки в транспорте с помощью СМС

В указе, который подписал сегодня мэр города Сергей Собянин говорится, что эта функция сохранилась для граждан Российской Федерации. Они должны будут отправить на короткий номер данные своего паспорта. Ранее в мэрии собирались отказаться от заказа пропусков через смс-сообщения. Сам пропускной режим действует в городе до конца мая.