Правительство направило в Госдуму резонансный законопроект о поправках в закон о полиции

Сотрудникам МВД, в частности, разрешат вскрывать машины в случае угрозы жизни людей. Кроме того, полицейские смогут проникать внутрь автомобиля, если там скрывается подозреваемый в причастности к преступлению.
2020-05-12T21:02:20+03:00
2020-05-12T21:02:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 12 мая 2020
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