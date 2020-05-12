«Открытые медиа»: В российских регионах началась подготовка голосования по поправкам в Конституцию

Оно может состояться в ближайшие пару месяцев, — пишет интернет-издание «Открытые медиа» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. По сведениям издания, региональные власти начали заключать контракты с целью комплектовать избирательные участки и оповестить жителей голосования до начала июля. Ранее планировалось провести это 22 апреля. Однако, отложили из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер.
2020-05-12T21:01:08+03:00
2020-05-12T21:01:08+03:00
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21:01, 12 мая 2020
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