«Открытые медиа»: В российских регионах началась подготовка голосования по поправкам в Конституцию

Оно может состояться в ближайшие пару месяцев, — пишет интернет-издание «Открытые медиа» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. По сведениям издания, региональные власти начали заключать контракты с целью комплектовать избирательные участки и оповестить жителей голосования до начала июля. Ранее планировалось провести это 22 апреля. Однако, отложили из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер.