Коронавирус улучшил статистику разводов в Санкт-Петербурге

Две трети пар, которые хотели разойтись, передумали, — пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на данные городских ЗАГСов. В результате за апрель было зафиксировано втрое меньше разводов, чем год назад. В то же время, число свадеб снизилось в два раза. С начала апреля все ЗАГСы России были переведены на дистанционную работу. Учреждения не прекратили регистрировать браки, однако, по новым правилам, внутрь пускают только новобрачных без родственников и гостей.
2020-05-12T20:32:42+03:00
2020-05-12T20:32:42+03:00
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20:32, 12 мая 2020
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