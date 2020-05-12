Коронавирус улучшил статистику разводов в Санкт-Петербурге

Две трети пар, которые хотели разойтись, передумали, — пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на данные городских ЗАГСов. В результате за апрель было зафиксировано втрое меньше разводов, чем год назад. В то же время, число свадеб снизилось в два раза. С начала апреля все ЗАГСы России были переведены на дистанционную работу. Учреждения не прекратили регистрировать браки, однако, по новым правилам, внутрь пускают только новобрачных без родственников и гостей.