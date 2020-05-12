В Якутске возбудили уголовное дело против руководителя ветеринарным управлением города

Оно связано с убийством в приюте двухсот собак и кошек. Сообщалось, что в начале марта животных усыпили из-за того, что они могли контактировать с переносчиком бешенства. Расследование, как пишет интернет-издание «Медиазона», ведется по статье о превышении должностных полномочий. Она предполагает до четырех лет лишения свободы. Ранее из-за этого происшествия был отправлен в отставку руководитель республиканского департамента по ветеринарным вопросам.