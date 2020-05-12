Основатель интернет-сервиса Телеграм Павел Дуров объявил о завершении своего проекта под названием TON

Последние два с половиной года разработчики его компании создавали специальную платформу и электронную валюту. Однако, американский суд принял решение о приостановке этого проекта. Сам Дуров написал в своем телеграм-канале, что активное участие сервиса Телеграм в платформе TON завершилось. Те, кто будут использовать эти названия, дал понять миллиардер, являются мошенниками. Дурову еще предстоит возвратить деньги инвесторам. Как пишет журнал Форбс, к этому проекту было привлечено более полутора миллиарда долларов.