Основатель интернет-сервиса Телеграм Павел Дуров объявил о завершении своего проекта под названием TON

Последние два с половиной года разработчики его компании создавали специальную платформу и электронную валюту. Однако, американский суд принял решение о приостановке этого проекта. Сам Дуров написал в своем телеграм-канале, что активное участие сервиса Телеграм в платформе TON завершилось. Те, кто будут использовать эти названия, дал понять миллиардер, являются мошенниками. Дурову еще предстоит возвратить деньги инвесторам. Как пишет журнал Форбс, к этому проекту было привлечено более полутора миллиарда долларов.
2020-05-12T20:31:33+03:00
2020-05-12T20:31:33+03:00
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20:31, 12 мая 2020
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