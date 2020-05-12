Новые меры поддержки российской экономики в условиях эпидемии коронавируса обойдутся в 800 миллиардов рублей

Стоимость всех трех антикризисных пакетов почти три триллиона, — сказал вице-спикер Совета Федерации, член «Единой России» Николай Журавлев. По его подсчетам, на поддержку предпринимателей, списание кредитов и выплаты семьям с детьми, а также на другие меры, бюджет потратит примерно 2% от ВВП России прошлого года.
2020-05-12T20:30:59+03:00
2020-05-12T20:30:59+03:00
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20:30, 12 мая 2020
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