Новые меры поддержки российской экономики в условиях эпидемии коронавируса обойдутся в 800 миллиардов рублей

Стоимость всех трех антикризисных пакетов почти три триллиона, — сказал вице-спикер Совета Федерации, член «Единой России» Николай Журавлев. По его подсчетам, на поддержку предпринимателей, списание кредитов и выплаты семьям с детьми, а также на другие меры, бюджет потратит примерно 2% от ВВП России прошлого года.