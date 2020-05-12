Депутат ЛДПР считает неконституционным решение ГД запретить баллотироваться осужденным за преступления средней тяжести

Решение Госдумы запретить баллотироваться на любые выборные должности кандидатам, ранее осужденным за преступления средней тяжести, является неконституционным. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Госдумы по законодательству от фракции ЛДПР Сергей Иванов.

Он напомнил, что по статье 32 п.3 Конституции не имеют права избирать и быть избранными только граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. «То есть все остальные должны иметь право участвовать в выборах, и только народ решает при всей информации, которая дается о кандидатах, достоин данный человек представлять его интересы в том или ином органе, или нет. Поэтому все эти постепенные введения ограничений, когда по отдельным статьям людям запрещают участвовать в выборах, абсолютно неконституционны», — заявил С.Иванов.

Депутат также обратил внимание на то, что статьи УК, из-за которых человеку могут запретить участвовать в выборах, «часто несопоставимы». «Например, человек опубликовал где-то про начальство какую-то вещь, это было признано экстремизмом, и все — для него закрыта вся политическая карьера на всю оставшуюся жизнь. А человек, который грабил, имеет право – пожалуйста», — привел пример парламентарий.

Кроме того, С.Иванов полагает, что после того, как осужденный отбыл наказание, это снимает все последствия. «У нас если человек забыл указать, что у него снята или погашена судимость, на этом основании его лишают права участвовать в выборах, хотя я считаю, что он имеет право баллотироваться, когда судимость погашена», — заключил депутат.