Газопровод «Голубой поток» приостановит завтра работу

Он проходит по дну Черного моря, по нему российский газ получает Турция. Сообщается, что приостановка связана с плановой профилактикой. Как передает агентство «Интерфакс», по одним сведениям, пауза продлится неделю, по другим – до конца месяца. «Голубой поток» заработал в 2003 году. В 2017 работал со 100%-ной загрузкой.