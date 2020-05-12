Газопровод «Голубой поток» приостановит завтра работу

Он проходит по дну Черного моря, по нему российский газ получает Турция. Сообщается, что приостановка связана с плановой профилактикой. Как передает агентство «Интерфакс», по одним сведениям, пауза продлится неделю, по другим – до конца месяца. «Голубой поток» заработал в 2003 году. В 2017 работал со 100%-ной загрузкой.
2020-05-12T20:03:54+03:00
2020-05-12T20:03:54+03:00
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20:03, 12 мая 2020
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