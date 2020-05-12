Национальный банк Украины пригрозил санкциями в отношении дочерней компании Сбербанка на территории страны

Это связано с покупкой российским правительством контрольного пакета акций в кредитном учреждении. В результате, как говорят в Киеве, было допущено не менее трех нарушений. Так, российские власти не сообщили за 3 месяца о покупке акций Сбербанка, не согласовали с украинским регулятором приобретение этой доли и не направили в Киев копию договора. Национальный банк Украины отправил свои запросы руководству Сбербанка и министерству финансов России.
2020-05-12T20:03:34+03:00
2020-05-12T20:03:34+03:00
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20:03, 12 мая 2020
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