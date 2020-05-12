Президент Афганистана Ашраф Гани приказал военным начать наступление против террористов

Это произошло после серии нападений. В частности, боевики атаковали сегодня больницу в Кабуле, есть погибшие и раненые. В телевизионном обращении, который транслировал местный телеканал TOLO News, Гани сказал, что талибы до сих пор игнорируют призывы к прекращению огня и отказу от насилия. В феврале официальный Кабул воздерживался от операций против группировки на фоне переговоров о мирном урегулированию конфликтов в стране.