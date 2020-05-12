В Челябинске на два месяца арестован сотрудник полиции по делу об издевательствах над задержанным

Как пишет интернет-издание Znak.com, следствие считает, что патрульные задержали в одном из районов города нетрезвого жителя. В отделе его избили после того, как он вел себя неадекватно и грубил. Один из патрульных совершил насильственные действия в отношении задержанного с помощью полицейской дубинки. Позже пострадавший был доставлен в реанимацию, ему диагностировали повреждение внутренних органов. В руководстве полиции Челябинской области эту информацию пока не комментируют.
2020-05-12T20:02:21+03:00
2020-05-12T20:02:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2641681-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:02, 12 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…