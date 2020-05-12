В Челябинске на два месяца арестован сотрудник полиции по делу об издевательствах над задержанным

Как пишет интернет-издание Znak.com, следствие считает, что патрульные задержали в одном из районов города нетрезвого жителя. В отделе его избили после того, как он вел себя неадекватно и грубил. Один из патрульных совершил насильственные действия в отношении задержанного с помощью полицейской дубинки. Позже пострадавший был доставлен в реанимацию, ему диагностировали повреждение внутренних органов. В руководстве полиции Челябинской области эту информацию пока не комментируют.