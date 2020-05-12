Режим ограничений и пропуска отменяют в некоторых населенных пунктах Липецкой области

Об этом сообщают в администрации регионов. Власти считают, что темпы прироста заболевших позволяют говорить об улучшении ситуации. Ограничения могут еще ввести, где обнаружат новый очаг инфекции, — передает агентство ТАСС. В то же время, жителям области необходимо носить маски в общественных местах и в транспорте, — напомнили в региональном руководстве.