Режим ограничений и пропуска отменяют в некоторых населенных пунктах Липецкой области

Об этом сообщают в администрации регионов. Власти считают, что темпы прироста заболевших позволяют говорить об улучшении ситуации. Ограничения могут еще ввести, где обнаружат новый очаг инфекции, — передает агентство ТАСС. В то же время, жителям области необходимо носить маски в общественных местах и в транспорте, — напомнили в региональном руководстве.
2020-05-12T20:01:47+03:00
2020-05-12T20:01:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 12 мая 2020
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