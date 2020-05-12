Российские власти не манипулируют статистикой по коронавирусу, — говорит вице-премьер Татьяна Голикова

По ее словам, смертность в целом по России более, чем в семь с половиной раз ниже, чем в мире. Ранее газета Financial Times написала, что реальная смертность от инфекции в нашей стране может превышать официальные цифры более чем на 70%. В свою очередь, представители Всемирной организации здравоохранения утверждают, что они не наблюдают фактов сознательного занижения смертности из-за коронавируса в России.

Ученые сходятся во мнении, что коронавирусная инфекция останется надолго, сказала на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова. Россия в пятом десятке стран по заболеваемости COVID-19 на 100 тыс человек.