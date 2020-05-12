Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Он не первый высокопоставленный российский чиновник, подхвативший инфекцию.

Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом, это он сам подтвердил журналистам, не став уточнять, как протекает болезнь. Супруга Пескова олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала изданию Daily Storm, что вся семья сидела в строгой изоляции, так что, вероятно, пресс-секретарь президента подхватил инфекцию на работе, от него заразилась и Навка, которая уже почти полностью восстановилась.

Еще в начале апреля журналисты обратили внимание на то, что Песков носит на пиджаке так называемый «блокатор вирусов» — их эффективность не доказана. Представитель Кремля тогда рассказал, что купил его в аптеке, но вскоре Песков перестал его. Последний раз он появлялся на публике 30 апреля. В тот день премьер-министр Михаил Мишустин на совещании сообщил президенту, что у него коронавирус.

Между тем, сам Песков поспешил заверить, что никак не мог заразить российского лидера — последний раз он лично встречался в Владимиром Путиным больше месяца назад.

В начале мая также стало известно о положительном тесте на коронавирус у министра строительства Владимира Якушева, и его заместителя. Известно также, что в легкой форме коронавирусом болеет министр культуры Ольга Любимова.