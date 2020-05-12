Третьяковская галерея может открыться не раньше июля и если позволят обстоятельства, — сказала гендиректор музея Зельфира Трегулова. С середины марта многие учреждении культуры не работают из-за коронавируса. Даже если галерея откроет двери для посетителей, то после того, как будут приняты необходимые меры для безопасности людей, — сказала Трегулова. В частности, большую часть билетов планируют продавать в интернете. В залах от посетителей потребуется соблюдать меры социального дистанцирования. Сотрудников будут обеспечивать масками, перчатками и другими средства защиты.
2020-05-12T16:34:43+03:00
2020-05-12T16:34:43+03:00
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16:34, 12 мая 2020
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