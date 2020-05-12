Польша обвинила Россию в неоимпериалистической внешней политике

Об этом говорится в новой редакции стратегии национальной безопасности республики. Варшава считает нашу страну главной угрозой своей безопасности. Беспокойство вызывает, в том числе, зависимость Европы от импорта российских энергоносителей. Среди прочего, в тексте упоминается газопровод «Северный поток 2», по которому в Германию должен поступать российский газ, — пишет издание РБК.