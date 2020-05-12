Американский предприниматель Илон Маск возобновил работу завода Калифорнии, вопреки запрету властей

Предприятие, где собирали автомобили «Тесла» в городе Фримонт, было закрыто в конце марта из-за пандемии коронавируса. Сообщалось, что Маск выступал против требований о приостановке работы. Сейчас миллиардер написал в своем Твиттере, что готов быть арестованным за свое решение.
2020-05-12T16:33:58+03:00
2020-05-12T16:36:01+03:00
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16:33, 12 мая 2020
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